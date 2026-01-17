Gatas gipa-recall sa FDA

Gikompirmar sa Food and Drug Administration (FDA) nga nakadawat sila og report labot sa 25 ka kaso sa boluntaryong pag-recall sa pipila ka batch sa mga produkto sa infant formula nga Nan Optipro ug Nankid Optipro.
Sa 25 ka report, 18 niini naobserbahan sa mga bata ug masuso human sa pag-inom sa maong mga produkto, adunay lahi nga epekto.
Nabantayan ang mga sintomas ang pagsuka, kalibang, panakit sa tiyan, ug uban pa gibate nga nagkinahanglan og medikal nga pag-atiman.
Gipasabot sa FDA nga ang tanang nadawat nga report ilang gitun-an alang sa tukmang lakang nga himuon nga dili mosaka ang gidaghanon sa maong kaso nga naglambigit sa pag-inom sa maong matang sa milk formula.
Nakig-alayon na sab sa mga hingtungda’ng ahensya ug buhatan aron masiguro ang hustong pag-verify ug pagsulbad sa mga isyu.
Niingon usab ang FDA nga nagpadayon sila sa ilang close regulatory coordination tali sa market authorization holder Nestlé Philippines, Inc. nga gimanduan sa pagduso sa ilang report sa implementasyon, assessment ug update sa gihimong voluntary recall o pagkuha og balik sa maong produkto.
Ang mga ginikanan o caregiver gitambagan sa pagsusi sa kahimtan sa ilang anak nga nigamit sa maong produkto ingon man sa pagdala sa tambalanan kon adunay simtomas nga mamatikdan o i-report sa ereport@fda.gov.ph.
Ang FDA nipahimangno sa publiko nga di lang una mopalit sa mga mosunod nga produkto:
• NAN OPTIPRO 0-6 months Infant Formula 5HMO 3 (4x600g)
• NAN OPTIPRO 0-6 months Infant Formula 5HMO 6 (2x650g)
• NAN OPTIPRO 0-6 months Infant Formula 5HMO 6x400g
• NAN OPTIPRO 0-6 months Infant Formula 5HMO 6 (2x450g)
• NAN OPTIPRO 6-12months Follow On 5HMO 3 (4x600g)
• NAN OPTIPRO 6-12months Follow On 5HMO 6 (2x450g)
• NAN OPTIPRO 6-12months Follow On 5HMO 6x400g
• NAN OPTIPRO 6-12months Follow On 5HMO 6 (2x650g)
• NAN OPTI 1-3Yrs Milk Supplement 5HMO 3 (4x600g)
• NAN OPTI 1-3Yrs Milk Supplement 5HMO 4 (4x600g)
• NAN OPTI 1-3Yrs Milk Supplement 5HMO 6 (2x450g)
• NAN OPTI 1-3Yrs Milk Supplement 5HMO 6x400g
• NANKID OPTIPRO 3+ Yrs 5HMO 3 (4x600g)
• NANKID OPTIPRO 3+ Yrs 5HMO 3 (2x650g) / Anton Banal/SunStar Philippines