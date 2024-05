Gatchalian nagtuo nga mama ni Guo Chinese

Nipadayag sa iyang dakong pagtuo ni Senador Sherwin Gatchalian nga usa ka Chinese national ang inahan ni Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo.

Sa interbyo sa radyo sa Huwebes, Mayo 30, 2024, si Gatchalian niingon nga nakadawat siya og impormasyon nga si Guo, sa iyang kabatan-onan sa ilang komunidad sa Valenzuela, nipaila sa usa ka “Wenyi Lin” isip iyang inahan.

Matod niya nga base sa mga rekord sa mga negosyo sa pamilya ni Guo, si Wenyi Lin gilakip isip mga incorporator kauban ang iyang amahan nga si Guo Jian Zhong ug upat ka mga igsuon, sa pito sa ilang 14 ka mga kompaniya.

“Sa personal kong pag-aanalisa, malapit na tao ito (Wenyi) kasi travel buddy, trusted na tao kasi nasa family corporations nila. Possible na ito ang biological mother niya,” matod niya.

Matod ni Gatchalian nga si Wenyi ug ang amahan ni Mayor Guo nakasulod-gawas usab sa nasod 170 ka beses sa milabay nga mga tuig.

Base sa iyang birth certificate, ang inahan ni Mayor Guo mao si Amelia Leal samtang ang iyang amahan mao si Angelito Guo, Filipino nga ngalan ni Guo Jian Zhong.

Hinuon, gideklarar sa Philippine Statistics Authority (PSA) nga non-existent si Leal tungod kay wala siyay birth records sa nasod.

“Inamin naman niya na ang tatay niya is Chinese. Ang only way na magiging Filipino citizen siya ay kung ang kanyang ina ay Filipino dahil under our law, sinusundan ang dugo or blood line ng mga magulang. So, yun ngayon ang missing link na magpapatunay kung siya po ay Pilipino or Chinese or ibang nationality siya,” matod ni Gatchalian.

Nagduda usab ang magbabalaod sa “estorya” ni Guo nga siya ang anak sa gawas sa iyang amahan sa ilang katabang sa panimalay.

“Ang tingin ko nga ginawa niya yan para maawa ang tao kasi kinukuha niya ang simpatya ng tao,” matod ni Gatchalian.

Nagpadayon ang inquiry sa Senado bahin sa matuod nga nationality ni Guo taliwa sa kontrobersyal nga Pogo site sa Bamban nga gironda sa mga otoridad bag-ohay lang. / TPM, SunStar Philippines