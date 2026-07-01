Gatchalian nanawagan nga idili ang smartphone sa mga tunghaan

Nanawagan pag-usab si Senador Sherwin Gatchalian niadtong Miyerkules, Hulyo 1, 2026, nga idili ang paggamit sa mga smartphone ug uban pang electronic devices sa oras nga tingklase sa publiko ug pribadong mga tunghaan, taliwala sa gisugyot nga social media ban para sa mga menor de edad tungod sa pagsaka sa mga bayolenteng insidente sa mga eskwelahan.
Ang nibalik nga hangyo ni Gatchalian nahitabo human sa pagsuspende sa in-person nga mga klase sa usa ka publikong tunghaan sa Batangas tungod sa hulga sa pagpamusil.
Gihisgutan sab niya ang usa ka napugngang pag-atake sa tunghaan sa Laguna niadtong Pebrero diin nalambigit ang pito ka mga estudyante nga giingong gi-recruit sa
mga langyaw nga handler pinaagi sa online game nga Roblox.
Sayo ning buwana, tulo ka estudyante ang napatay ug pipila ka uban pa ang nangasamdan human sa pagpamusil sa duha ka lalaking menor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban City.
Gisumpo sab sa mga awtoridad ang laing giingong pag-atake sa Probinsiya sa Leyte, samtang may mga managlahing insidente sa pagpanunggab nga natala sab sa mga tunghaan sa Cavite ug Batangas.
Giduso ni Gatchalian ang pagpasar sa Senate Bill 627, o ang Electronic Gadget-Free Schools Act, nga nagtumong sa pagdili sa mga estudyante gikan sa Kindergarten hangtod sa Senior High School sa paggamit ug mga smartphone ug uban pang electronic gadgets sa oras sa klase.
Ang gisugyot nga balaudnon naghatag og mga eksempsiyon alang sa mga katuyoang pang-edukasyon, lakip ang mga classroom presentation ug uban
pang mga kalihukan sa pagkat-on nga gigiyahan sa magtutudlo.
Gitugotan sab niini ang paggamit sa mga mobile device alang sa mga estudyante nga adunay piho nga kondisyon sa panglawas ug panahon sa mga emerhensya o mga sitwasyon nga adunay namatikdang hulga o peligro. / PNA