Gatchalian: Tinuod nga ngan ni Alice Guo hayan Guo Hua Ping

Nagpanuki-duki si Senador Sherwin Gatchalian aron matugkad ang kamatuoran nga naglimin sa nasyonalidad ni suspended Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo.

Gipagawas ni Gatchalian niadtong Martes, Hunyo 19, 2024, ang mga rekord sa pamilyang Guo alang sa ilang aplikasyon alang sa Special Investors Resident Visa (SIRV) gikan sa Board of Investment (BOI) ug Bureau of Immigration (BI).

Siya niingon nga ang tinuod nga ngalan ni Guo hayan Guo Hua Ping.

“Alice Guo might be Guo Hua Ping who entered the Philippines on January 12, 2003 when she was 13 years old...Her real birth date is on Aug. 31, 1990,” matod ni Gatchalian.

Ang rehistradong inahan ni Guo Hua Ping ubos sa SIRV mao si Lin Wenyi, kinsa gisuspetsahan ni Gatchalian nga biological nga inahan sa mayor, tungod sa iyang pagkalakip sa kadaghanan sa mga negosyo sa pamilya.

“Kahit anong tago, lalabas at lalabas ang katotohanan,” matod ni Gatchalian.

Si Guo anaa sa hot water tungod sa iyang giingong mga kalambigitan sa ilegal nga Philippine Offshore Gaming Operations (Pogo), nga nisangko sa pagkwestyon sa mga magbabalaud sa iyang nasyonalidad.

Sa sayo pa niingon siya nga ang iyang amahan usa ka Chinese national ug niingon nga ang iyang inahan, kinsa iyang giila nga si Amelia Leal Guo, usa ka full-blooded Filipino.

Ang legal counsel ni Guo, Stephen David, nisalikway sa mga pangangkon ni Gatchalian ug niawhag kaniya sa pagpresentar sa iyang mga “ebidensya” sa saktong forum.

Si Gatchalian nipadayag og dakong pagtuo nga ang mga dokumento gikan sa BOI ug BI makapalig-on sa usa ka quo warranto nga kaso nga gitan-aw sa Office of the Solicitor General batok kang Guo, ug kini mahimo'ng moresulta sa iyang pagkatangtang sa katungdanan sa publiko. / TPM / SunStar Philippines