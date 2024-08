'Gateaway vehicle' gibiyaan

Na-recover sa Carbon Police Station ang usa ka motorsiklo nga gituohang gigamit sa pagtulis sa duha ka jewelry stores sa dalan Calderon, Brgy. Ermita, siyudad sa Sugbo, Huwebes sa udto, Agusto 8, 2024.

Ang motorsiklo giabandonar sa parking area sa usa ka dakong tindahan sa dalan Burgos nianang gabii nga nag-inusara na lang sa parking lot ug nagtangag og yawe niini.

Gibilin sab ang puwa nga helmet samtang ang plate number igo lang gisuwat og pentel pen diha sa karton.

Matod ni Police Major Phi­lip John Libres, hepe sa Carbon Police Station, nga ilang pakuhaan og macroetching ang makina sa motorsiklo ug ipasusi sab ang record niini sa Land Transportation Office (LTO) aron masayran kon si kinsa ang nanag-iya sa motor.

Base sa kuha sa CCTV came­ra sa dapit, nakita ang pag- abot sa duha ka suspetsado nga sakay sa maong motorsiklo ug giparada sa luyo nga bahin sa dakong tindahan sa Burgos sa alas 11:44 sa buntag ug ang mga sakay milabang sa kalsada dala ang bag nga gituohang maoy gisudlan sa mga alahas.

Ilang sundon kon unsay gisakyan sa duha pinaagi sa pagsubay sa mga kuha sa CCTV camera ug asa usab kini nanganaog.

"Nakita sila nga nagkuha sa ticket so 11:44 (buntag) ninaog sila, then ang usa nilabang. Mao ni ang atong gi-track karon kon asa nisakay or posibleng gi-pick up og sakyanan kay katong milabang mao to ang nagdala og bag," matod ni Libres.

Dugang ni Libres nga human sa nahitabong pagpa­nulis iya dayon nga gipa-back track ang tanang kuha sa CCTV camera sa tanang dalan nga posibling giagian sa unom ngadto sa walo ka tawo lakip na ang posibling pagbalhin sa laing sakyanan.

Dili lang ang Carbon Police Station ang naghimo sa imbestigasyon karon sanglit miapil na ang tanang police stations sa dakbayan sa Sugbo, Criminal Investigation and Detection Group, PNP Regional Anti-Cyber Crime Unit 7 lakip na ang National Bureau of Investigation 7 aron mas mapadali ang pagsulbad sa maong krimen.

PROPISYONAL

Gihulagway ni Libres ang mga suspek nga mga professional ug dayo kini nga tulisan tungod sa kahanas na sa pag­himo sa krimen nga sulod lang sa dul-an sa duha ka minutos ang pagpanulis.

Susama sa nahitabong pagpanulis sa Oro Sugbo niadtong Nobiyembre 25, 2023 sa alas 8 sa buntag nga susama ang linihokan sa mga suspek lakip na ang gigamit nga tag-as nga kalibre sa armas.

Dili lang usab unom ang nagtulis kon dili walo kini ka tawo base sa ilang nakuha sa CCTV camera diin ang duha maoy gihulagway nga mga spotter.

Mabantayan nga niadtong tungora sa wala pa nahitabo ang pagpanulis adunay gihimong checkpoint ang mga sakop sa Cebu City Transportation Office uban sa PNP sa dapit.

Paghawa na sa mga traffic enforcer sa Cebu City Traffic Office (CCTO), pila ka gutlo ang milabay naabot da­yon ang mga suspek sakay sa tulo ka motorsiklo ug nisulod sa duha ka jewelry store nga mao ang D' Gold Chain Jewelries Store ug Macey's Jewelry God and Silver.

Apan nagtuo si Libres nga aduna pay kauban niini nga mga local boys sanglit nasa­yod sila kon asa moagi inig sibat ug unsang orasa mamahimong himuon ang krimen.

Ang duha ka motorsiklo miliko kini sa dalan Lincoln samtang usa nidiretso sa Carbon Public Market.

Nipasalig ang kapulisan sa dakbayan nga ilang sulbaron sa labing dali nga panahon ang maong dakong krimen pinaagi sa pag-awhag sa publiko nga tabangan sila sa pag-ila sa maong mga suspek.

Wala na mokomento si Libres sa gihatag nga ultimatum nga 48 oras aron sulbaron ang krimen sanglit alang niya ilang gitutokan karon mao ang pagdakop sa mga suspek ug mabawi ang nakuha niini nga mga alahas.

Atol ning pagsuwat, wala pa makaduso sa ilang inventory ang duha ka jewelry store kon pila gyud ang nakuha sa mga tulisan.

Una na nga mipahibawo ang Macey's Jewelry Store nga dili mominos sa P10 milyunes ang nakuha nila nga alahas samtang sa pikas tindahan dili moubos sa P4 milyunes.

Nirekomandar sab si Libres nga moumol og special investigation task force nga moabag sa pag-imbestigar o pagpangita sa unom ngadto sa walo ka mga tulisan. / AYB