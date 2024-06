Gatecrasher sa kasal gidakop kay ‘nangawat’

Usa ka babaye nga nag-gate crasher sa usa ka reception sa mass wedding ang gipadakop human mangawat og bag sa usa sa mga bisita sa Sitio Viking, Alaska, Barangay Mambaling, dakbayan sa Sugbo, alas 6:30 sa gabii, Sabado, Hunyo 29, 2024.

Gipadakop sa barangay ta­nod sa Mambaling giila sa alyas nga “Eme”, 63, taga Rafols Extension, Barangay Pob­lacion, dakbayan sa Toledo.

Matod ni Police Patrolman Felmar Gomez, imbestigador sa kaso sa Mambaling Police Station, dunay mass wedding sa usa sa mga simbahan sa maong barangay.

Samtang sa reception, niabot ang suspek uban sa laing babaye nangita kini’g lamesa nga dunay bakanteng bangko nga kalingkuran.

Sa dihang nakakita na kini, mitapad siya sa babaye nga bisita diin naay bag nga gibutang sa laing lingkuranan.

Tungod kay na-busy ang tanan sa gihimong programa, gikuha ni alyas 'Emie' ang bag ug dayong pasa niini sa iyang kaubang babaye nga daling migawas palayo.

Apan dunay nakakita sa pagkuha sa bag nga maoy nipahibawo sa tag-iya niini nga si alyas 'Glenda', 56, taga Sitio Wangyu, Mambaling nga gikuha ang iyang bag sa iyang kata­pad nga babaye.

Dinhi na naukay ang mga mitambong sa reception tu­ngod sa insidente ug sa dihang gipangutana kon kinsa ang iyang gipasahan sa bag, dili na kini moangkon.

“Naabot ni siya which is wala siyay labot sa invitation nya kining biktima iyahang bag gibutang niya sa iyang lingkuranan, iyang gikuha ang bag nya gipasa niya sa iyang kauban. Naa may nakakita nya gipangutana siya, "asa na ang bag?" dili naman motug-an,” matod ni Gomez.

Sulod sa maong bag mao ang mahalon niini nga alahas nga mobalor og P20,000, mga identification card ug kwarta nga moabot sa P10,000.

Dugang ni Gomez nga nadak­pan na usab si 'Emie' niadtong Marso 2024 sa dihang wala mobayad sa ilang gikaon sa usa ka restaurant sa Mambaling.

Grupo sila nga nangaon sa usa ka restaurant apan ang modus niini iyang gipagawas og una ang iyang mga kauban ug sa dihang nalipat ang waiter, kalit usab siya nga nigawas nga wa mobayad ilang gikaon.

Nakagawas siya kay wala na mopasaka og kaso ang tag-iya sa restaurant sa dihang gibayran niini ang ilang gikaon.

Karon, matod ni Gomez, mopasaka gyud og kasong pagpangawat ang biktima tungod kay daghan ang mo­testigo niini ngadto sa biktima. / AYB