Gatosan misalmot sa rally batok korapsyon sa Sugbo

Kapin sa 700 ka mga tawo ang nisalmot sa lihok protesta batok korapsyon sa gobyerno sa siyudad sa Sugbo niadtong Dominggo, Septiyembre 21, 2025.
Matod ni Police Captain Charisma Gonzales, information officer sa Cebu City Police Office, nga tulo ka grupo ang nihimo sa ilang kalihukan.
Alas 8 sa buntag gisugdan sa mga walhong grupo ug hugpong sa mga tinun-an nga mga aktibista ang ilang martsa protesta gikan sa Fuente Osmeña paingon sa dalan Colon sa downtown area.
Lakip na niini ang mga miyembro sa Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP), Sanlakas ug Partido Lakas ng Masa, nga nagsul-ob og itom nga senina, nagkapundok atubangan sa Sto. Rosario Church nga nagmartsa padulong sa Fuente Osmeña Circle alang sa main program sa “Payong Rally” nga gikatakda sa alas 3 sa hapon.
Niapil usab kanila ang religious sector nga tungod ani gibana-bana sila sa kapulisan nga naabot sila sa 350 ka tawo.
Sa unahan sa martsa mao ang usa ka hinimo-himo nga selda sa prisohan nga nagdala sa "mga binilanggo" nga nagsul-ob og orange nga jumpsuits nga adunay mga ngalan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., kanhi presidente Rodrigo Duterte, House Speaker Martin Romualdez, Senador JV Ejercito Estrada, Senador Joel Villanueva, ug mga kontraktor nga giingong nalambigit sa eskandalo.
“This is a symbolic act to show who we believe are responsible for the fiasco,” matud ni BMP Cebu chairperson Teody Navea sa iyang pamahayag.
Gipasiugda ni Navea nga ang bag-ong gimugna nga Independent Commission of Inquiry (ICI) kinahanglang mo-siguro nga ang accountability dili lang maglakip sa mga opisyal sa Department of Public Works and Highways (DPWH) ug mga kontraktor, apan ngadto usab sa mga senador ug kongresista nga giingong mi-facilitate sa mga kuwestiyonable nga alokasyon.
“The recent creation of ICI must ensure that all culprits of the flood control must be held accountable and be punished — from the senators and congressmen down to the DPWH officials and contractors,” matud ni Navea.
Ang BMP ug ang mga kauban niining grupo apil sa mga gitahasan nga mamulong sa Fuente Osmeña, diin ang mga organizer sa PAYONG nag-andam og programa nga nagpakita sa mga lider gikan sa sektor sa mamumuo, kabus sa siyudad, ug kabatan-onan.
Samtang ang grupo sa anti-Marcos ug Romualdez nagpahigayon usab og programa sa Plaza Independencia nga gibana-bana sa kapulisan nga moabot sa 250 ka mga tawo.
Gihulagway hinuon sa kapulisan nga hapsay ug malinawon ra ang gihimong lihok protesta dinhi sa siyudad sa Sugbo ug wala sila makamonitor og kasamok nga nahitabo.
Mipakatap ang CCPO og kapin sa 500 ka mga police personnel lakip na niini ang mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion 7 wala pay labot niini ang mga sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire ug ubang ahensya sa gobyerno.
Sama sa mga nanglabay nga mga kalihukan sa mga militanteng pundok gipatuman sa kapulisan ang maximum tolerance.
Sa pagsuwat ning balita, nagpadayon pa ang kapulisan sa pag-monitor ug dili sila mopahawa samtang dili pa mamauli ang mga tawo nga misalmot sa rally. / AYB, EHP