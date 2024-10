Nakaangkon og grabeng pagsaway sa mga bisita kining usa ka waterpark sa China human nasuta nga ang ilang “star butanding” usa diay ka robot.

Ang laing kaso sa pagpeke sa maong hayop nahitabo didto sa Xiaomeisha Sea World sa Shenzhen nga niabli pag-usab human sa lima ka tuig nga renovation sigon sa taho sa Jam Press.

Atol sa ilang usa ka semana nga dry run sa pag-abli, ang maong oceanarium nakadani og di mominos sa 100 mil ka mga bisitante nga nibayad og P2, 230.

Base sa laing taho sa New York Times nga ang mga bisita niini, naghinamhinam nga makakita sa ilang gipanghambog nga butanding o whaleshark susama sa makita sa Oslob, Cebu.

Apan daghan ang gibati nga giilad human nahibaw-an niini nga ang ilang gituohang nga higante’ng isda usa lang diay ka “mechanical doppelgänger.”

Daghang mga hulagway nga nikatap online nga makita diin ang lawas sa maong butanding gisumpay-sumpay ra. Tungod sa kasuko, gibaha og pagsaway ang Xiaomeisha sa social media.

“The venue isn’t large enough, and even the whale shark is artificial. By 3 o’clock, people were already demanding refunds,” yangungo sa usa ka nadismaya sa nahitabo.

“The most disappointing part was the whale shark exhibit. When I heard the name, I was full of anticipation, but when I arrived, I saw a mechanical whale shark. It’s not interesting at all,” dugang sa usa ka user sa Xiaohongshu.

Human sa grabeng pagsaway, ang mga representante sa Xiaomeisha nagkanayon nga ang robo- shark—nga nagkanatidad og milyones sa Yuan sa paghimo—wa gimugna sa pag- "catfish" sa mga bisita apan sa pagtuman sa balaod sa pagdili sa pagnegosyo sa mga butanding.

“Even though it’s for the sake of animal protection, I’d rather they didn’t have one at all than show a fake one,” dugag sa usa. /