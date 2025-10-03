Gatusan ang mi-donate og dugo alang sa biktima sa linog

Moabot sa 210 ka tawo ang malampusong naka-donate og dugo hangtod alas 3:27 sa hapon, Biyernes, Oktubre 3, 2025, atol sa usa ka blood-letting activity didto sa Hoopsdome sa Barangay Gun-ob, Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Kini gipahigayon aron matabangan ang mga biktima sa magnitude 6.9 nga linog sa amihanang Cebu.
Matod ni Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan, ang maong kalihukan, nagtumong sa pagpuno sa kakuwang sa supply sa dugo nga gikinahanglan sa mga pasyente ug mga nakaluwas sa linog.
Nagpahigayon usab og in-house blood donation drive ang University of Cebu Medical Center (UCMed) niadtong Biyernes, Oktubre 3, 2025, aron pagsiguro sa ilang blood supply alang sa mga pasyente nga naangol sa linog.
Matod ni Assistant Medical Director Dr. Nina Angela Hilario Darcera, gituyo nga internal lang ang maong kalihukan, diin ang mga kawani ug kaubanan lang sa UCMed ang niapil, tungod kay ang dyutay ra ang gikinahanglan nga suplay sa dugo.
Ang makolekta nga dugo tipigan ug gamiton depende sa transfusion requirements sa mga pasyente nga na-admit. / DPC / ABC