Gatusan ka selpon gisakmit sa Bureau of Customs

Mokabat sa 247 ka mga branded nga mobile phone gikan sa China ang nasakmit sa Bureau of Customs (BOC)–Port of Cebu, pinaagi sa Subport of Mactan, nga gibana-banang nagkantidad og P1.6 milyones.
Nasakmit sa mga otoridad ang 12 ka mga package nga adunay mga wala gideklarar nga mobile phone. Ang kargamento, nga gideklarar isip "personal effects," gisita alang sa inspeksyon tungod sa kadudahang mga butang nga nakita sa X-ray niadtong Sabado, Enero 31, 2026.
Sa gihimong pisikal nga eksaminasyon sa mga opisyal sa BOC, nasuta nga ang mga pakete adunay sulod nga mga commercial quantities nga wala gideklarar, butang nga sukwahi sa tinuod nga sulod niini.
Usa ka Warrant of Seizure and Detention ang giluwatan human nasuta nga ang maong kargamento nakalapas sa Customs Modernization and Tariff Act o ang Republic Act No. 10863. / DPC