GCash, Aboitiz nakigtambayayong sa Balamban

Nakigtambayayong ang usa ka private-sector consortium, nga gipangulohan sa GCash ug Aboitiz Foundation, sa Munisipyo sa Balamban, Cebu aron ipatuman ang usa ka direktang programa alang sa kalig-on batok sa klima.
Ang multi-phase nga proyekto nagtinguha sa pag-reforest sa hangtod 71,000 ka ektarya sa nagkadaiyang kalasangan lukop sa Probinsya sa Sugbo ug pagpatuman sa flood-control ug environmental restoration sa mga lugar nga daling maapektuhan.
Ang panag-uban nagkonektar sa digital transactions ngadto sa ecological action pinaagi sa Carbon PH ug GForest programs sa GCash.
Ubos sa unang hugna, gipunterya sa proyekto ang pagtanom og 1 ka milyon ka punoan sa kahoy sa 1,000 ngadto sa 1,200 ka ektarya sa mga kritikal nga watershed ug coastal areas.
Ang maong inisyatiba nagresponde sa grabeng mga katalagman sa panahon, lakip na ang Bagyong Odette ug ang mga baha nga hatod sa Bagyong Tino.
Matod pa ni Balamban Mayor Amos Edwin Cabahug nga ang mga paningkamot sa lokal nga kagamhanan nagtutok sa usa ka estratehiya nga naghiusa sa pagtanom og kahoy uban sa engineering interventions aron panalipdan ang mga komunidad, umahan, ug imprastraktura batok sa natural nga mga katalagman.
Giingon ni Cabahug nga iyang gipahamtang ang emergency protocols gikan sa iyang kanhi propesyon isip usa ka ship captain ug nga ang iyang administrasyon nagpabilin'g nagtutok sa kaluwasan sa publiko.
Giingon ni Cabahug nga ang munisipyo nisagubang sa grabeng panahon, lakip ang kainit sa El Niño ug kusog nga ulan nga moabot sa 200 milimetro, pinaagi sa pagpalit og mga ekipo sama sa usa ka amphibious backhoe para sa pagpanglimpyo sa mga suba (river dredging).
Aron makadugang sa mga lakang sa pagkontrol sa baha, ang lokal nga kagamhanan, mga pangulo sa departamento, ug mga lider sa barangay, nag-deploy og nature-based defenses.
Nagtanom sila og mga kawayan nga baga og gamot daplin sa mga suba ug sapa aron matabangan pag-abog ang tubig sa baha, pagpalig-on sa yuta, ug pagpabalik sa ecosystem sa suba.
Asoy ni Cabahug nga ang mga programa sa kinaiyahan kinahanglan maghatag og malungtarong mga resulta imbes nga himuon lang nga pasundayag sa publiko.
Si Michelle Fernandez, bise presidente ug pangulo sa Corporate Sustainability and Communications sa GCash, niingon nga ang malampusong mga negosyo adunay responsibilidad sa pagsuporta sa mga komunidad nga ilang gialagaran.
Gitataw ni Fernandez nga ang panglantaw sa Gcash molapas pa sa tinguha niini kabahin sa negosyo.
"If you look at the vision and mission of GCash, we are not saying, 'We want to be number one just to earn a lot of money.' Our vision is Finance for All, so that no one gets left behind," asoy ni Fernandez. / ABC