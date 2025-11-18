GCash adunay study now, pay later alang sa working students

Sa nagpadayon nga pakigbisog sa daghang kabatan-onan aron makahuman og kolehiyo, usa ka programa ang nakahatag og dakong tabang sa mga working students nga nag-atubang sa pinansyal nga kalisod.
Ang Study Now, Pay Later (SNPL) nga gipatuman sa Fuse Financing Inc. pinaagi sa GGives sa GCash, naghatag og flexible options sa estudyante nga maka-enroll bisan kuwang ang pundo ug kini nagpakita og positibong epekto sa komunidad, ilabina sa mga independent ug working students.
Ang kasinatian nila ni Xander Gandionco, Lee Visitacion, ug Crysquei Aiko nagpamatuod sa kalisod ug kusog nga ilang gidala samtang nagbalanse sa trabaho ug pag-eskwela.
Ang ilang estorya nagpakita sa mas lapad nga reyalidad sa daghang estudyante sa nasod nga ang pag-eskwela dili sayon kon ang pinansyal nga problema pirmi motumaw.
Si Xander kinsa usa ka accounting student, nagtrabaho aron motabang sa pamilya ug sa iyang tuition. Sa dihang nakadawat siya og suporta sa SNPL, nakapadayon siya sa pagtungha ug sa damgo nga maka-graduate.
Si Lee nga dugay na nga independente, nakasinati og dakong hagit atol sa enrollment tungod sa kakulang sa budget, apan ang programa nakapakunhod sa risgo nga mohunong siya sa pag-eskwela. Samtang si Crysquei kinsa siya ra ang nagbayad sa tanang gasto sama sa renta, bills, ug pagkaon, hapit dili maka-enroll tungod sa kakulang sa income, apan ang tabang nga nadawat niya nakahatag og higayon nga mapadayon ang kurso.
Ang kasinatian sa tulo ka estudyante nagpakita nga ang access sa edukasyon dili lang personal nga kalampusan, apan usa ka paagi aron mapalig-on ang pamilya ug komunidad.
Kini naghatag inspirasyon sa uban nga nagpangandoy makahuman sa kolehiyo bisan og puno sa pagsuway ug nagpamatuod nga gamay nga tabang mahimong dakong kalampusan alang sa umaabot. / PR