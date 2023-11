GCash, Mayani nag-uban pagtabang alang sa mga mag-uuma, mananagat

Kabahin sa iyang pagpasiugda sa financial inclusion ug digital adoption alang sa tanang Filipino, ang GCash nakig-uban sa pwersa sa Mayani Philippines pinaagi sa iyang lending arm, Fuse, aron mahatagan og gahom ug kalamboang pinansyal nga kapabilidad ang agrikultural nga komunidad, lakip sa mga mananagat sa tibuok nasod.

Pinaagi niining estratehi­kong panagtambayayong, ang GCash sa sinugdan, mo­lugway sa mga produkto ug serbisyo niini sa mga mag-uuma sa Lian, Batangas, nga sa katapusan magtugot sa mga Pilipinong mag-uuma nga pahimuslan ang agritech ug fintech, ug tabangan sila nga mapausbaw ang ilang panginabuhian.

Hatagan sila sa sayon ​​nga access sa bag-ong pinansyal nga serbisyo ug kahimanan.

Ang mipirma sa kasabutan mao si Fuse Lending President ug CEO Tony Isidro, Bise Presidente para sa Produkto ug Stra­tegy Baby Aquino, ug Mayani Founder ug Executive Chair Jeff Barreiro, kauban ang Co-foun­der ug CEO nga si JT Solis.

“Agriculture has always been one of the most important industries of our nation. As we leverage modern technology’s financial transformation, ra­pid growth and sustainability are expected. We are honored to have Mayani onboard as one of our key partners as we continue introducing innovations that will help connect farmers with finance and enhance the power of financial inclusion in the Philippines,” matod ni Isidro.

Sukad sa 2016, ang Fuse Lending nakahatag og kapin sa P100 bilyon nga pautang ug nagsuporta sa minilyon ka mga Pilipino sa pagkab-ot sa ilang pinansyal nga mga pa­ngandoy ug mga tumong.

Pinaagi sa paghatag og non-collateralized lending nga mga produkto sama sa GCredit, GGives, ug GLoan pinaagi sa GCash app, ang Fuse nagtinguha sa pagpalapad sa access sa pinansyal nga mga serbisyo, ilabi na sa unbanked sector, lakip na ang agri-fishe­ry community, nga kasagaran tradisyonal sulod sa mga dekada.