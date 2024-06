GCash miila, misaulog sa National Migrant Workers’ Day

Daghang Filipinos sa tibuok kalibutan ang makagamit na sa GCash, ang labing dako nga app nga pinansyal sa Pilipinas, nga adunay mga feature ug functionalities nga espesipikong nag-atiman sa mga panginahanglan sa atong mga katagilungsod nga nagpuyo sa gawas sa nasod.

Ubos sa GCash International, ang mga Filipino sa 14 ka teritoryo—US, Canada, Italy, UK, Australia, Japan, United Arab Emirates, Qatar, South Korea, Taiwan, Hong Kong, Spain, Germany, ug Singapore—makagamit sa internasyonal nga mga mobile number aron magpalista ug gamiton ang GCash app. Ang sunod nga katunga sa 2024 makita nga magsunod sa Kuwait ug Saudi Arabia.

Gisubli sa GCash ang ilang panaad nga suportahan ang mga Filipino sa gawas sa nasod sa paghimo og mas hayag nga kaugmaon alang sa ilang kaugalingon ug sa ilang mga pamilya sa dihang ang kompaniya miapil sa pagsaulog sa National Migrant Workers’ Day karong tuiga sa Department of Migrant Workers.

Si GCash International General Manager Paul Albano nagkanayon, “Through strong, active partnerships and our long-held commitment to Filipinos, wherever they are in the world, GCash International is able to foster trust and convenience among our hardworking OFWs and the people who matter the most to them.”

Ang pagpalapad sa GCash anaa sa serbisyo ngadto sa duha ka milyon ka overseas Filipino workers—nga mas daghan kanila ang makasalig nga sila luwas ug makapadala dayon og kwarta sa ilang mga pamilya.

Ang pakigtambayayong sa GCash sa kapin sa 70 ka accredited nga remittance companies sa tibuok kalibotan—lakip ang Western Union, Remitly, Moneygram, ug Ria—nakahimo sa libre ug real-time nga in-app nga pagbalhin sa kwarta tali sa mga account, sa ingon makalikay sa kahasol ug kawalay kasiguruhan sa mga long-distance nga money order.

Ang GCash International mipalapad pa sa ilang network para sa kasayon ​​sa pag-access.

Pinaagi sa pakigtambayayong sa GCash sa kompaniya sa teknolohiya sa instant payment nga mao ang Meridian Payments, ang mga tiggamit sa app nga nakabase sa US mahimo na nga magbalhin og pundo direkta sa GCash accounts gikan sa 12,000 ka mga banko sa US. Awtomatikong gi-convert sa GCash ang US dollars ngadto sa Philippine pesos sa cash-in, nga nagtanyag sa competitive nga ForEx rates uban sa nominal transaction fee nga $1.

Matod ni Albaño, “Financial inclusion is at the core of what we do at GCash. As we expand our financial services globally through GCash International, we are empowering millions of Filipinos to secure their financial freedom. Just as importantly, we are helping Filipinos all over the world stay connected with their loved ones back home.” / PR