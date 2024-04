GCash milusad sa Green Transaction Alerts

Ang GCash, nag-unang app sa pinansyal sa Pilipinas ug labing dako nga cashless ecosystem, nipahibalo sa ilang labing bag-o nga feature, ang Green Transaction Alerts.

Nagtugot kini sa mga user nga makita ang mga gramo sa carbon nga ilang naminusan pinaagi sa digital nga pagpadala og kwarta ug paghimo og bank transfers.

Niadtong 2019, gi-commission sa GCash ang China Beijing Environmental Exchange sa pag-compute sa carbon emissions sa mga manual nga transaksyon nga gi-convert ngadto sa digital.

Gigamit sa Green Transaction Alerto ang parehas nga mga kalkulasyon ug sukdanan, nga gitugotan ang mga tiggamit nga makita ang ilang pagpakunhod sa mga pagbuga sa carbon pinaagi sa digital nga transaksyon.

Ang mga pagkunhod sa mga pagbuga sa carbon matuman kon ang mga tiggamit wa na nikonsumo sa papel ug plastik o ang paggamit sa elektrisidad ug transportasyon kon ilang buhaton ang ilang mga manual nga transaksyon.

“Sustainability is embedded in the way GCash conducts its business, and we’ve provided ways for our users to see how their actions on the app also contribute to environment-friendly actions that ultimately protect our planet and contribute to a greener future,” matod ni CJ Alegre, GCash Sustainability Head.

Ang Green Transaction Alerts mokomplemento sa ubang in-app sustainability features sa GCash, lakip ang award-winning nga GForest, nga nagtugot sa mga user nga makatampo sa reforestation nga mga paningkamot pinaagi sa gamification.

Sa tuig 2024, niabot na sa 2.7 milyunes ka mga kahoy ang natanom sa GCash, resulta sa digital transactions sa mga tiggamit.

“We continue to look for ways to become an even more sustainable company, and more importantly, to provide avenues for Filipinos to take action for the planet..” dugang ni Alegre. / PR