GCash milusad sa in-app OTPs alang sa lig-on nga seguridad batok scam

Nagpatuman ang GCash og bag-ong lakang aron mapaligon ang seguridad sa mga transaksiyon sa ilang plataporma pinaagi sa paglusad sa In-App One-Time Passwords (OTPs).
Sa unang quarter sa 2026, ang mga OTP dili na ipadala pinaagi sa SMS kondili diretso na sulod sa GCash app pinaagi sa secure push notifications.
Sumala sa kompanya, dugay na nga target sa mga scammer ang SMS-based OTPs, ilabina sa phishing ug fraud nga nagtinguha og ilegal nga pag-access sa mga account.
Pinaagi sa In-App OTPs, ang verification code ipadala lamang sa authenticated nga GCash app sa tinuod nga tag-iya sa account nga makapaminos sa risgo sa pagpanglimbong.
Gidasig ang mga GCash user lakip na ang Android ug iOS users, nga i-on ang push notifications sa ilang mga cellphone aron maseguro ang hapsay ug luwas nga paggamit sa bag-ong feature.
Ang In-App OTPs nagtugot og one-tap authentication nga dili na kinahanglan mobalhin pa og app o maghulat og text message.
Matod ni GCash Chief Information Security Officer Miguel Geronilla, ang pagbalhin sa In-App OTPs usa ka paagi aron tapuson ang kahuyang sa SMS-based verification ug palig-unon ang adlaw-adlaw nga transaksiyon sa mga user.
Kabahin kini sa mas lapad nga Multi-Factor Authentication (MFA) strategy sa GCash nga naglakip sab sa KYC ug facial recognition verification.
Sumala sa GCash, ang maong mga lakang tumong nga maprotektahan ang users samtang gipadayon ang kasayon sa paggamit sa digital financial services.
Alang sa komunidad, ang maong pagbag-o giila nga usa ka mahinungdanong lakang batok sa nagkadaghang online scam ug peke nga transaksiyon. / PR