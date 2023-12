GCash mipalapad sa global network

Nagpadayon ang GCash sa pagpalapad sa iyang glo­bal remittance network sam­tang nakigtambayayong sa Aboitiz retail network brand Pera Hub alang sa cash-in transactions.

Ang nag-unang kompanya sa fintech nga bag-o lang migpahibalo nga ang mga kasosyo sa Pera Hub ma-access na pinaagi sa GCash app.

“Through this partnership, millions of Filipinos around the world can benefit from easier and more affordable remittance services, ensuring they can always send money back home,” matod ni Ren-Ren Reyes, president and CEO sa G-Xchange Inc., ang mobile wallet operator sa GCash.

Ang mga mogamit sa GCash dali na nga maka-claim sa mga remittance ug maka-access sa halapad nga network sa mga partner sa remittance sa Pera Hub, nga naglakip sa Remitly, IntelExpress, InstantCash, Ayannah, ug Uniteller, nga dili na kinahanglan nga mag-ilis sa mga aplikasyon o mogawas sa ilang mga balay ug maglinya sa mga remittance center.

Matag tuig, milyon-milyon ka mga Pilipino ang nangita og trabaho sa gawas sa nasod aron ma-remit ang mas maayong kinitaan sa ilang mga pamilya sa ilang balay.

Sa 2022, ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) mitaho sa tibuok panahon nga taas sa remittance sa Pilipinas, nga niabot og $36.14 bilyunes.

“GCash is proud to empower Filipinos worldwide to live their best lives through a range of tailored products and services, particularly designed to meet the unique needs of Overseas Filipino Workers (OFWs). ..” matod ni GCash International General Manager Paul Albano.

Ang Pera Hub, retail brand sa PETNET, nag-operate sa 186 ka mga lokasyon nga gipanag-iya sa kompaniya ug gipasigarbo ang liboan ka mga sub-agent.

Ang PETNET, 25 ka tuig sa kasaysayan sa negosyo sa remittance, gipanag-iya sa mayoriya sa City Savings Bank, Inc.,” matod ni Albano.