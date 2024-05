GCash misaulog sa International Girls in ICT Day

Nag-unang app sa pinansyal sa Pilipinas ug labing dako nga cashless ecosystem, ang GCash, nisaulog sa International Girls in ICT Day uban sa sunodsunod nga mga inisyatiba alang sa mga babaye bahin sa teknolohiya niadtong Abril 25, 2024.

Uban sa tema karong tuiga nga nakasentro sa pagpangulo, giila sa GCash ang epekto sa kababayen-an dili lamang sa industriya kondili sa kinatibuk-ang komunidad.

“There can be no true financial inclusion without the contributions of women,” matod ni GCash President and CEO Martha Sazon.

“Over half of GCash users are female, and if we want to keep boosting the digital finance capabilities of the Philippines, we need more women in tech,” dason niya.

Isip usa ka FinTech nga gipangulohan sa kababayen-an alang sa kababayen-an, giila sa GCash ang papel niini.

Naghatag og dan aron masuportahan nila ang ilang panginabuhi, maka-access sa mga pautang, ug makontrol ang ilang mga panalapi.

Nakigtambayayong sa nagkalainlaing komunidad aron mas daghang kababayen-an ang makaapil sa natad sa Science, Technology, Engineering, and Math (STEM).

Ang kompaniya nakigtambayayong sa mga organisasyon sama sa Connected Women, nga nakatabang sa daghang kababayen-an nga maka-access sa mga oportunidad sa trabaho ug pagbansay.

Gibag-o sa GCash ang ilang pakigtambayayong sa Connected Women aron malusad ang online nga pagbansay, Elevate GAIL (Generative Artificial Intelligence Learning).

Ang GCash kanunay usab nga nag-organisar sa GTalks, usa ka plataporma nga nag-apil sa mga stakeholder sa mga adbokasiya nga mahinungdanon sa kompaniya.

Ang umaabot nga GTalks sa Mayo magbutang sa usa ka spotlight kon giunsa sa mga babaye nga molambo sa industriya sa teknolohiya.

“Technology is ever-changing and evolving,” matod ni Sazon. / PR