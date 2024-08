Gealon: Transportasyon sa Cebu City ulahi og 3 ka dekada

Sa usa ka chat message, nagkanayon si Councilor Rey Gealon nga sa iyang tan-aw, ulahi og tulo ka mga dekada ang Dakbayan sa Sugbo kon hisgutan ang kabahin sa sektor sa transportasyon kon itandi sa ubang mga dakbayan sa kalibutan.

Matod si Gealon, ang ubang mayorihiyang dakbayan sa kalibotan dugay na nga nag-operate og metro rail system sama sa Dubai, United Arab Emirates; Tashkent, Uzbekistan; Nis, Serbia; Antalya, Turkey; Raipur, India; Johannesburg, South Africa; Beijing, China; lakip na ang silingang mga nasod sa Southeast Asia sama sa Myanmar, Laos, ug Thailand.

Asoy ni Gealon nga maa­yong makakaplag og dugang solusyon ang dakbayan kabahin sa problema sa tranportasyon ug usa iyang tan-aw nga makatabang niini mao ang trains ug trams.

Si Gealon kauban sila si councilors Joy Pesquera ug Jun Osmeña, Architect Joseph Michael Espina, City Planning and Development Office head Attorney Kent Francisco Jongoy, Cebu City Transportation Office deputy chief, Cebu City architects ug planners ningtambong sa Transport Summit sa Moscow, Russia niadtong Agusto 21-25, 2024.

Batbat ni Gealon nga kinahanglan nga mopahigayon na ang Dakbayan sa Sugbo og feasibility studies kabahin sa pagtukod og metro rail.

Gitataw ni Gealon nga karon nga nagpadayon ang operasyon sa Bus Rapid Transit (BRT) sa dakbayan, maa­yong mas palambuon pa ang tranportasyon sa Sugbo.

"With billions of public funds already spent by the national government for it already, there is no way to think otherwise," batbat ni Gealon.

"It is incumbent upon DOTr (Department of Transportation) to prove doubters wrong," dason niya.

DIREKSIYON

Asoy ni Gealon nga ang direksyon sa public transportation sa dakbayan nagpaingon sa paggamit og electric buses nga mosubay sa BRT.

"To begin with, perhaps requiring the winning operator to provide 20% of its fleet escalating to 20% per year until all buses will be electric after five years, like the rest of the world," pasabot ni Gealon.

Nidugang siya nga maayo sab nga adunay ferry service nga manukad sa South Road Properties paingon sa Marina area sa dakbayan sa Lapu-Lapu duol sa airport.

Nagtuo si Gealon nga ang ferry service seguradong makatabang pagsulbad sa problema sa trapiko.

Makatabang sab kon adunay cable cars ang dakbayan sa Sugbo paingon sa airport, asoy ni Gealon. / JPS