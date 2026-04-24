Gen. Brawner: UP student nga napatay sa engkwentro, armado

Giingong armado ang tinun-an sa UP Diliman nga si Alyssa Alano sa dihang napalgan ang iyang patay’ng lawas human sa engkwentro tali sa mga sundalo sa Toboso, Negros Occidental.
Usa si Alano sa 19 ka mga indibidwal nga nakalas sa maong engkwentro niadtong Abril 19, 2026.
Matod ni General Romeo Brawner Jr., ang Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines (AFP), atol sa iyang pagbisita sa Visayas Command headquarters sa Biyernes, Abril 24, 2025, nga base sa video ug hulagway nga iyang nakita kang Alano, nagsul-ob siya og vest nga dunay mga magazine sa taas nga kalibre sa armas.
Nakita sab sa mga sundalo nga nisukol sa pinusilay si Alano uban sa mga New People’s Army (NPA).
“Madaling sabihin yun outreach program, but the evidence is there, all of them are armed, pati si Alyssa Alano na sinasabi na inosenteng estudyante hindi, if she is innocent and she has no intentions of joining the armed group eh bakit nung nakita siya naka-combat gear siya, yung vest kung saan nandito yung mga magazines,” matod ni Brawner.
Usa ka lehitimo ang gilusad nga internal security operation sa 79th Infantry Batallion niadtong tungora tungod sa sunodsunod nga pagpatay sa mga sibilyan nga gidudahan matod pa sa mga NPA nga espiya sa mga sundalo.
Gumikan niini, gipahugtan sa militar ang ilang pagpatrolya sa kabukiran ug didto nadawat ang impormasyon nga dunay pito ka armado sa Barangay Salamanca, Lungsod sa Toboso.
Apan dako na lang ang ilang kakurat nga dili lang pito kondili sobra pa sa 30 ka mga sakop sa NPA ang nakigpinusilay kanila.
Gihimakak sa heneral ang pasangil sa komunistang grupo nga nakalapas ang kasundalohan sa tawhanong katungod sa mga molupyo ug sa mga napatay, sanglit igo lang kini nag-organisar sa mga mag-uuma sa dapit diin nahitabo ang engkwentro
Kon ang nakalas naa sa dapit diin nahitabo ang engkwentro uban sa mga sakop sa NPA ug niapil sa pagpamusil sa mga sundalo, gibutyag ni Brawner nga usa na sab ni ka combatant ug malakip kini nga casualty.
“Once you start fighting, firing against our government forces then you are a combatant and of course kasama ka sa maaring maging casualty,” dugang ni Brawner.
Gihangop sab niini ang tinguha sa Commission on Human Rights nga molusad og imbestigasyon sa insidente apan iyang awhag sa maong ahensiya nga apilon sa pag-imbestigadar ang mga NPA nga nipatay sab sa mga inosente sa Negros nga gidudahan lang nga asset sa military. / AYB