Gender, human rights issues gituki sa mga sektor sa Day-As

Gituki sa nagkalainlaing sektor sa Barangay Day-As ang mga isyu nga may kalabutan sa gender ug human rights atol sa Participatory GAD Planning and Integration Workshop ug Needs Assessment Survey on Gender and Human Rights Issues niadtong Oktubre 2, 2026, sa Barangay Day-As Complex, Dakbayan sa Sugbo.
Gipahigayon ang maong kalihukan aron maila ug masabtan ang mga hagit, kabalaka ug panginahanglan nga giatubang sa komunidad, ilabina sa mga sektor nga kasagarang apektado sa mga kalambigitan sa gender equality, human rights ug pag-apil sa mga proseso sa paghimo og desisyon.
Lakip sa mga nakigbahin sa konsultasyon ang mga senior citizen, persons with disabilities (PWDs), kababayen-an, Empowerment and Reaffirmation of Paternal Abilities (Erpat), LGBTQIA+ community ug uban pang stakeholders.
Atol sa kalihukan, gihatagan ang mga partisipante og higayon nga ipaambit ang ilang mga kasinatian, panginahanglan ug mga kabalaka nga may kalabutan sa gender equality, human rights ug partisipasyon sa mga lumulupyo sa paghimo og mga desisyon sa komunidad.
Tumong sa workshop ug needs assessment ang pag-ila ug pag-validate sa mga lokal nga isyu nga giatubang sa nagkalainlaing sektor, lakip ang mga panginahanglan nga mahimong ikonsiderar sa umaabot nga mga programa sa barangay.
Pinaagi sa participatory nga pamaagi, direktang nakahatag og panglantaw ang mga stakeholder sa mga isyu nga ilang nasinati ug sa mga serbisyo o interbensiyon nga ilang gituohang angay hatagan og prayoridad.
Gipangulohan sa mga faculty sa College of Arts and Sciences (CAS) sa University of the Visayas (UV), ubos sa pagpanguna ni Mr. Christopher Butch Cañal, ang pag-facilitate sa maong proseso isip suporta sa GAD planning sa barangay ug isip kabahin sa mga programa sa Center for Human Rights Education.
Dili lamang pagkuha og datos ang assessment, kondili usa sab kini ka paagi aron mahatagan og tingog ang mga sektor nga direktang nakasinati sa mga isyu nga may kalabutan sa gender ug human rights.
Ang mga resulta sa konsultasyon mahimong magsilbing basehan sa Barangay Local Government Unit (BLGU) sa pag-ila sa mga prayoridad ug pagplano sa mga programa, proyekto ug kalihukan nga mas motubag sa aktuwal nga panginahanglan sa komunidad.
Pinaagi sa maong proseso, gihatagan og importansiya ang partisipasyon sa mga lumulupyo sa pagplano sa barangay, ilabina aron ang mga programa ug serbisyo dili lamang ibase sa pangkinatibuk-ang panginahanglan, kondili lakip sab sa aktuwal nga kasinatian sa nagkalainlaing sektor.
Ang mga kasinatian ug isyung natumbok atol sa konsultasyon mahimong ikonsiderar sa sunod nga mga lakang sa GAD planning sa Barangay Day-As. / BJC