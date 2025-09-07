Gender training sa 4Ps gipahigayon sa Mandaue aron mapugngan ang violence

Gihimo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) sa Department of Social Welfare and Development - Central Visayas (DSWD) 7 ang usa ka Training of Trainers (TOT) bahin sa Gender Module alang sa Self-Help Groups (SHGs) sa Dakbayan sa Mandaue gikan sa Septiyembre 3 hangtod 5, 2025.
Nagtumong ang maong kalihukan sa pagpalalom sa pagsabot sa gender sa mga kawani ug mga benepisyaryo sa 4Ps ug sa paghatag kanila og gahom aron makahimo og mga estratehiya nga personal ug community-based aron masulbad ug mapugngan ang gender-based violence.
Gusto sab niini nga mapaayo ang Family Development Session (FDS) gender modules aron kini magpabiling praktikal, angay, ug motubag sa panginahanglan sa mga miyembro sa 4Ps ug mga nagpasiugda sa programa.
Sa tulo ka adlaw nga pagbansay, nakahibaw-an sa mga partisipante ang sosyal nga paghulma sa gender, giila ang mga epekto niini, ug nagtukod og mga buhatonon nga interbensyon aron mapugngan ug masulbad ang gender-based violence sa ilang tagsa-tagsa ka komunidad.
Kini nga inisyatibo usa ka mahinungdanong lakang sa pagpalig-on sa gender sensitivity, inklusibidad, ug proteksyon sulod sa programa aron masiguro nga ang matag miembro sa panimalay empowered ug luwas. / PR