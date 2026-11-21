Duha na ka batang lalaki nga kindergarten pupil sa Opao Elementary School sa Mandaue City ang namatay sa dengue sa managlahing higayon sa buwan sa Nobiyembre.
Tungod niini, gihingusgan sa eskwelahan ang kampanya sa pagpanglimpyo ug sa mga giitlugan sa lamok aron malikayan ang dugang nga kaso sa dengue.
Matod ni School Principal Queenie Cacanog, kauban sa general cleaning activity ang mga magtutudlo ug opisyal sa Parent-Teacher Association (PTA).
Usa sa mga bata mitambong pa sa klase niadtong Huwebes sa hapon, apan wala na mosulod pagkasunod adlaw ug namatay niadtong Dominggo.
Matod ni Cacanog, nagpakita kini kon unsa kapaspas mograbe ang sakit, busa giawhag niya ang mga ginikanan nga dalhon dayon sa doktor ang ilang mga anak kon magpakita og sintomas.
Gipunting sa pagpanglimpyo ang pagtangtang sa mga sudlanan ug butang nga mahimong tapokan sa tubig ug kaitlugan sa lamok.
Gihangyo usab sa eskwelahan ang barangay nga magpatuman og misting operation.
Gipahimangnoan ni Cacanog ang mga ginikanan nga limpyohan ang ilang panimalay, tabonan ang mga sudlanan sa tubig ug bantayan ang kahimtang sa ilang mga anak, ilabi na kon gihilantan.
Nagpalit usab ang eskwelahan og mosquito spray ug migamit sa mosquito net nga gihatag sa Department of Education (DepEd), lakip ang pag-ilis sa daan nga screen sa mga classroom aron dili makasulod ang mga lamok.
Samtang gikabalak-an sa Mandaue City Health Office ang pagsaka sa mga kaso sa dengue sa dakbayan karong tuiga kon itandi sa 2025.
Matod ni City Health Office head Dr. Debra Maria Catulong, nakarekord ang Mandaue og 520 ka kaso sa dengue ug tulo ka kamatayon sa tibuok tuig 2025.
Gipasabot ni Catulong nga dili igo ang misting aron mapugngan ang dengue, apan kinahanglan ang padayon nga pagpanglimpyo ug panaghiusa sa mga komunidad.
Gipatuman sa City Health Office ang 4S strategy sa Department of Health (DOH): pagpangita ug pagwagtang sa mga itlugan sa lamok, sayong pagkonsulta sa doktor, pagpanalipod batok sa pinaakan sa lamok ug selective spraying o misting sa mga lugar nga adunay outbreak.
Giawhag ang publiko nga iyabo ang mga tubig nga magpundo ug magpakonsulta dayon kon adunay sintomas sa dengue. / ABC