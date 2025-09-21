Gentallan bag-ong kampyon sa IBF Asia
Nagmalampuson ang Boholanong si Shane Gentallan sa usa ka tahas nga gituohang magpasaka sa iyang boxing career sa laing andana.
Si Gentallan, kinsa lumad nga taga Maribojoc, Bohol ug sakop sa PMI Bohol boxing stable, nilupig ni Arvin John Sampaga pinaagi sa unanimous decision aron angkunon ang bakanteng International Boxing Federation (IBF) Asia jr. flyweight title sa main event sa “Kumong Bol-anon 22” boxing card niadtong Sabado, Septiyembre 20, 2025, sa Ubujan Covered Court sa Tagbilaran City, Bohol.
Ang tulo ka judges pulos nitali og 97-93 sa ilang tagsatagsa ka scorecard, tanan pabor ni Gentallan. Ning maong kadaugan, adunay posibilidad nga makasulod o kaha makasikit na sa usa ka puwesto sa IBF ranking si Gentallan sa umaabot.
Ang manager ni Gentallan nga si PMI Bohol Boxing Promotions head Atty. Floriezyl Echavez Podot nipadayag sa iyang kalipay sa gipakitang away sa iyang batos batok sa taga Masbate niining kontra.
“Dako og improvement si Shane karon, di gyud pareha sa una. Hanginan na unya mosukol na og saktong sinumbagay. Although di pa kaayo on target ang iyang mga kumo pero ni-impove gyud siya,” matod ni Podot.
Hinuon giangkon ni Podot nga kuwang pa og kusog si Gentallan ug usa kini sa mga aspeto nga padayon nilang palambuon kabahin sa abilidad sa 27 anyos niyang batos.
“Power? Wa pa gyud. Medyo makita nga kuwang pa gyud og power. Anyway, ma-develop ra man na sa dili madugay. Inanay lang gyud ang among program para aning Shane,” dugang ni Podot.
Gipasabot ni Gentallan nga kusog sab gyud og kumo si Sampaga hinungdan nga gigamit niya ang iyang abilidad aron dili siya maigo og antimano.
“Kusog sab gyud iyang kumo maong dili ko mosabay. Kay kon masabay ko, mura’g naa gyud ko paingnan,” matod ni Gentallan, kinsa nitataw nga kanunay siyang andam bisan kinsa nga kontra ang mobabag sa iyang agianan.
Si Gentallan nisaka 13-1, 7KOs nga rekord samtang si Sampaga natagak sa 8-3-1, 3KOs nga rekord.
Ang stablemate ni Gentallan nga si Richard Laspoña nibangon gikan sa 6th round knockdown aron pildihon ang beteranong si Roberto Paradero pinaagi sa unanimous decision sa top supporting bout. Ang tulo judges nitali og 95-94, 96-93, 97-92, tanan pabor ni Laspoña.
Sa laing mga away, ningdaog sila si Arlando Senoc batok ni Roldan Sasan (KO 2), Datu Adam batok ni Jelo Bacalso (KO 2), Freshler Utera batok ni Kasty Flores (KO 2), ug Jericho Acaylar batok ni Joseph Lanat (TKO 2) samtang parehong ningresulta sa majority draw ang mga away nila ni Jake Malinao batok Sunny Boy Sinaon ug Jed Malinao batok Marvin Zamora. / ESL