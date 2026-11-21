Human sa iyang dakong kadaugan pipila ka bulan na ang nilabay, mobalik na sa aksyon si Shane Gentallan sa dili pa matapos ang tuig sa katapusang promosyon sa PMI Bohol Boxing Promotions karong 2026.
Gitakda nga makigharong si Gentallan kang Jeven Villacite sa 10-round nga sangka sa "Kumong Bol-anon XXVII" karong Disyembre 19, 2026 sa Tagbilaran City, Bohol.
Human napakyas sa pag-angkon sa World Boxing Council (WBC) Asian Silver flyweight belt human mapilde pinaagi sa 10th-round technical knockout batok kang Dianxing Zhu niadtong 2023 sa Guindulman, Bohol, hinay-hinay nga mibangon ang 28-anyos nga si Gentallan. Nakadaog na siya sa katapusan niyang walo ka mga away ug gikan siya sa unanimous decision nga kadaugan batok sa kanhi regional champion gikan sa China nga si Xiaokong Song niadtong Hulyo.
Nabutang si Gentallan isip No. 8 sa International Boxing Federation (IBF) sa light-flyweight division ug No. 9 sa World Boxing Council (WBC) sa minimumweight.
Maayong pangkundisyon nga sangka alang kang Gentallan ang pakig-atbang sa 33-anyos nga si Villacite, kinsa nakaaway na nila Ian Abne, Archiel Villamor, Jayson Brillo, ug Junny Bugas. Gikan siya sa unanimous decision nga kapildihan batok kang Carlo Diaz VII.
Nagbitbit si Gentallan og nindot nga rekord nga 15–1 uban ang pito ka knockouts, samtang si Villacite adunay 6–11–5 nga rekord ug usa ka knockout.
Ang main event sa "Kumong Bol-anon XXVII" mobida sa IBF Asia flyweight title bout tali kang Richard Laspoña (11–1, 7 KOs) ug sa manggugubat nga taga-India nga si Pradish Anbuchezhian (10–3–1, 6 KOs). / EKA