George gipamulta og $35,000 sa NBA

Gipahamtangan sa National Basketball Association (NBA) og $35,000 nga multa si Los Angeles Clippers superstar Paul George gumikan sa iyang pagsaway sa mga referee atol sa ilang kapildihan batok sa defending champion Denver Nuggets, 111-108, niadtong Nobiyembre 15, 2023 (PH time).

Ning maong duwa, nimugna og kaugalingon niyang season-high 35 puntos si George apan alang kaniya, nausik ang tanan niyang paninguha tungod sa tawag sa mga referee.

“So many times I got hit on layups, 3-pointers. It was constant. Jump shots, getting hit, smacked on the forearm. It was a poor job,” matod ni George.