George gisugat og kadaugan

Gisugat og makutas nga kadaugan ang usa sa mga pambato sa hosts Philadelphia 76ers nga si Paulo George sa iyang pagbalik batok sa LA Clippers, 110-108, sa Martes, Nobiyembre 18, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Mao kini ang labing unang pagduwa ni George gikan niadtong Marso 4, 2025, human siya giturokan og injection alang sa angol sa iyang wa nga adductor muscle ug wala nga tuhod.
Giangkon ni George nga natay-an ang iyang abilidad apan nindot kaayo ang iyang pamati nga nakabalik na siya.
Nakaamot si George og siyam ka puntos. / Gikan sa wires