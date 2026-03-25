George mobalik pagduwa karon

Human sa taastaas nga panahon, mobalik na pagduwa ang usa sa mga lider sa Philadelphia 76ers nga si Paul George batok sa Chicago Bulls karong Huwebes, Marso 26, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Si George gikan sa 25 ka mga duwa nga suspensyon, nga maoy silot nga iyang nadawat niadtong Enero, 2026, human siya nakasupak sa anti-drug program sa NBA.
Gipasabot ni George nga ning iyang pagbalik, andam siya sa pisikal ug mental nga aspeto.
Ang 76ers kasamtangang naa sa ikapitong puwesto sa East dala ang 39-33 nga rekord. / Gikan sa wires