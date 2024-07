George mobiya sa Clippers

Gianunsyo sa Los Angeles Clippers kagahapon, Lunes, Hulyo 1, 2024 (PH time) nga mobiya sa ilang tugkaran ang usa sa ilang labing mga sinaligan nga si Paul George, kinsa gituohang motapon sa Philadelphia 76ers.

Kon asa man siya mabalhin, puwedeng mangayo si George og upat ka mga tuig nga maximum deal nga magbalor og kapin sa $200 million, nga dili mahatag sa Clippers.

“Paul has informed us that he is signing his next contract with another team,” opisyal nga pamahayag sa Clippers.

Gipasabot sa Clippers nga nakasabot sila sa desisyon ni George ug ilaha kining girespeto.

“We negotiated for months with Paul and his representative on a contract that would make sense for both sides, and we were left far apart,” dugang sa Clippers.

“The gap was significant. We understand and respect Paul’s decision to look elsewhere for his next contract. We dill miss Paul.”

Si George aduna unta’y player option nga nagbalor og $48 million alang sa sunod season sa National Basketball Association (NBA) apan wala kini niya gigamit aron masulod siya sa free agency, nga gisugdan kagahapon.

Ang nine-time All-Star, kinsa nag-edad og 34, usa gihapon sa labing dekalidad nga mga magduduwa sa NBA ug nag-average kini og 22.6 puntos sa miaging season.

Sa laing bahin, magpabilin sa ilang tugkaran ang laing pambato sa Clippers nga si James Harden.

Matod sa usa ka kasaligang tinubdan, niuyon si Harden sa bag-ong duha ka mga tuig nga kontrata nga adunay pakapin nga player option.

Si Harden, kinsa usa ka 10-time All-Star, nag-average og 16.6 puntos ug 8.5 ka assists sa miaging season. / AP