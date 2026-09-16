George nagpanikad moduwa sa Celtics

Atol sa usa ka introductory news conference sa Boston Celtics, usa ka butang ang giklaro ni Paul George: klaro ra ang iyang pandungog.
Matod ni George nga nakadungog siya ug nasayod nga gisaway sa Celtics fans ang desisyon sa team nga buhian si 2024 NBA Finals MVP Jaylen Brown niadtong Hulyo 2026 pinaagi sa usa ka trade nga naghatod ni George sa Celtics gikan sa Los Angeles Clippers.
Hinuon, giklaro sab ni George nga dili siya moatras sa kasamtangan niyang sitwasyon ug andam siyang mopamatuod nga angayan sab siyang mahimong sakop sa Celtics.
“I understand my circumstances. I understand how huge JB was, not only for the organization, but here in the city. So, I didn’t take it personal,” matod ni George.
“To be honest, they should have a relationship, emotionally, to that trade. But my job is to kind of come into a great opportunity for me.”
Nagkanayon si George nga sa iyang pagkabalhin sa Celtics, nagpanikad ug madasigon siyang mokombati sa 2026-27 National Basketball Association (NBA).
Gipasabot ni George nga sukwahi niadtong nagduwa pa siya sa Philadelphia 76ers ug Clippers, diin gihasol siya sa nagkadaiyang pagkaangol, mas andam ug mas kondisyon siya ning higayona.
Gawas ni George, gikuha sab Celtics sila si Mitchell Robinson ug Mike Conley aron makatabang og dako ni Jayson Tatum sa pagpangulo sa team. / Gikan sa wires