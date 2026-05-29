German national, nakalas sa sunog

Patay na nga nakuha ang usa ka German national human nasunog ang pension house nga giabangan niini sa may F. B. Cabahug St., Barangay Guizo, Dakbayan sa Mandaue mga alas 4:00 pasado sa kadlawon, Mayo 29, 2026.
Giila sa mga awtoridad ang nakalas nga si Thomas Hans Schiemmer, usa ka senior citizen.
Ang iyang patay’ng lawas gidala na sa Rolling Hills Funeral Homes, samtang gipaabot ang iyang kabanay gikan sa laing nasod.
Nasayran nga upat ka tuig na nga nag-inusarang nag-abang si Schiemmer sa maong pension house.
Si Fire Officer 1 Rolando Ajero, imbestigador sa sunog, nibutyag nga ang kwarto sa langyaw anaa sa ikaduhang andana ug padulong na unta siya munaog. Apan gituohang na-suffocate siya sa aso ug nahulog sa hagdan nga maoy hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon.
“Sa among inisyal nga investigation, ma'am murag na-suffocate ni siya unya natagak kay iyang porma sa hagdanan gaubo man. Unya di man sunog gyud kaayo iyang lawas, naa lay mga paso gamay,” matod ni Ajero.
Matod sa imbestigador nga nagsugod ang kalayo sa ubos nga bahin sa building ug tungod kay ginama kini sa light materials, dali kini nga nidako.
Nadawat sa kabomberohan ang taho alas 4:01 sa kadlawon ug dali kini nga giisa sa unang alarma mga alas 4:04.
Mga alas 4:52 sa kadlawon nakontrolar ang maong sunog ug hingpit kini nga napawong pagka-alas 5:24 sa buntag.
Gibana-bana nga moabot sa kapin P8 milyunes ang gibiling danyos sa sunog. / JDG