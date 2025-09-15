Germany kampiyon sa EuroBasket

Gipamugna ni Dennis Schroder ang katapusang unom ka puntos sa duwa samtang nimugna og team-best 20 puntos si Isaaca Bonga aron pangulohan ang kadaugan sa Germany batok sa Turkey, 88-83, sa gold medal game sa 2025 EuroBasket ning Lunes, Septiyembre 15, 2025 (PH time).
Mao kini ang labing unang titulo sa Germany sa European championships gikan niadtong 1993 ug nahitabo kini duha ka tuig human ang team – nga gilangkuban og maomao ra gihapon nga mga magduduwa – nakalangkat sa World Cup title.
“We never shy away from the big moments. ... Everybody is so confident. Just big-time plays from big-time character people,” matod ni Schroder kinsa bag-ohay lang nabalhin sa Sacramento kings sa National Basketball Association (NBA).
Si Franz Wagner kinsa sakop sa Orlando Magic sa NBA, nidugang og 18 puntos samtang niamot og 16 puntos ug 12 assists si Schroder alang sa Germany nga nirehistro og perpektong 9-0 nga rekord sa torneyo.
Grabe ka kulbahinam ang duwa diin aduna kini 15 lead changes ug 11 ka mga panagtabla.
“To be a World Cup winner and a European champion, that’s big time,” matod ni Schröder.
Sa inilugay sa bronze medal, gipangbuntog sa Greece ang Finland, 92-89.
Gipangulohan ni Milwaukee Bucks superstar Giannis Antetokounmpo ang Greece pinaagi sa iyang 30 puntos ug 17 rebounds.
Mao kini ang labing unang medalya sa Greece sa EuroBasket gikan niadtong 2009 diin bronze sab ang ilang nakuha.
“We did it. This is probably one of the biggest accomplishments that I’ve ever accomplished as an athlete,” matod ni Antetokounmpo. / Gikan sa wires