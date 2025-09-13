Germany sulod na sa Eurobasket finals

Ang beteranong point guard nga Dennis Schroeder nipabuto og 26 puntos ug 12 ka assists aron aswaton ang Germany sa 98-86 nga kadaogan batok sa Finland, nga maoy naghatag og tiket sa Eurobasket finals.
Si Franz Wagner nitali og 20 puntos sa first half samtang giabrihan ni Schroeder ang depensa sa Finland pinaagi sa iyang walo ka assists ug nakahatag sa Germany og 61-47 nga labaw sa hafltime.
Ikasangka sa Germany ang modaog tali sa Greece ug Turkey sa finals karong Lunes, samtang ang Finland mokontra sa mipildi para sa bronze medal game. / RSC