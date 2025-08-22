Gerry: Abilidad ni Llover hashasan pa

BISAN sa impresibo niyang gipakita sa labing ulahi niyang away, daghan pa nga angayang palambuon ang wala’y pilde ug sumosulbong nga Pinoy nga boksidor nga si Kenneth Llover kabahin sa iyang abilidad.
Mao kini ang gipabuhagay sa nagdumala ni Llover nga si kanhi two-division world Gerry Peñalosa sa interbyu sa Sun.Star Cebu.
Sa sunod niyang tahas, si Llover (15-0, 10KOs) makigbatok ni South African Landile Ngxeke (16-1-1, 8KOs) alang sa International Boxing Federation (IBF) bantamweight title eliminator karong Oktubre 26, 2025 sa Kyrgyzstan. / EKA