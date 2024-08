Getaway vehicle sa pagpanulis nailhan

Gipagawas na sa publiko sa Special Investigation Task Group (SITG) ang sakyanan nga gidudahang getaway vehicle sa mga tulisan nga maoy nanulis sa duha ka jewelry stores sa dalan Calderon, Barangay Ermita, dakbayan sa Sugbo niadtong Huwebes, pasado alas 11 sa buntag, Agusto 8, 2024.

Ang maong sakyanan usa ka Mitsubishi Adventure nga silver gray nga nagdala sa plate number DAB 5200.

Matod ni Police Major Maria Theresa Macatangay, deputy city director for operation sa Cebu City Police Office (CCPO) ug kasamtangan nga spokesperson sa Special Investigation Task Group (SITG) nga ang maong sakyanan maoy gigamit sa pag ikyas sa mga suspetsado.

Gi-parking kini dili layo sa duha ka jewelry stores nga gitulis ug nakita sa CCTV nga maoy hinungdan nga ila kining gisunod kung asa niagi.

Katapusan nga nasigpatan sa Barangay Looc, Mandaue City sa alas 3:44 sa hapon niadtong Huwebes, Agusto 8, 2024.

"It it is already confirmed, right now what we need is the whereabouts and location of this particular vehicle", matod pa ni Police Lt. Col. Macatangay.

Dugang ni Macatangay nga mihimo sila sa back tracking ug gisubay ang mga CCTV camera nga gi agi-an sa mga suspetsado ug nasuta nga naabot pa kini sa dakbayan sa Talisay, mibalik sa dakbayan sa Sugbo ug ang kataposan sa Mandaue.

Nagtuo si Macatangay nga lahi na nga plate number ang gitaod sa maong sakyanan ug gi usab na ang itsura niini.

Nanawagan ang kapulisan nga kon adunay kasayuran motawag gilayon sa hepe sa Carbon police station sa cellphone number nga +63 908 872 5924.

"Right now the area is quite wide for us to conduct really a search that's why we are giving this to the public and appealing to all of you in the community to help us locate this vehicle," dugang pa sa opisyal.

Una na nga mipahibawo ang SITG nga tulo ka motorsiklo ug usa ka four wheels ang gigamit sa mga suspetsado human sa pagpanulis apan wala nila isalikway nga duna pay laing sakyanan ang gipang gamit niini.

Ang usa sa tulo ka motor nga gigamit una na nga na- recover sa Carbon police station nga gi-parking sa dalan Burgos lakip sa nakuha ang puwa nga helmet nga mitakdo sa CCTV video sa Macey's Jewelry Gold and Silver.

Nailhan na nila ang katapusan nga nakapalit sa maong motorsiklo ug nasuta nga maka lima na kini ka higayon nga nabaligya.

Nagtuo ang SITG nga naa pa sa Sugbo ang mga tulisan sanglit hugot nila kini nga gi-monitor nga dili makabiya hangtod nga ila kining madakpan. / AYB