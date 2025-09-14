GGG planong pormahon ni Baricuatro

Nagplano si Gobernador Pamela Baricuatro sa pagporma og bag-ong pundok nga gitawag og Governors for Good Governance (GGG), usa ka koalisyon nga nakuhaan og inspirasyon gikan sa Mayors for Good Governance (M4GG).
Gisulti kini ni Baricuatro sa media sa Kapitolyo sa Cebu City kaniadtong Miyerkules, Septiyembre 10, 2025.
Una niya kining gipaambit sa usa ka Facebook post, diin adunay litrato sa iyang pakigkita ni Pasig City Mayor Vico Sotto kaniadtong Setiyembre 6.
Matod ni Baricuatro, ang GGG mokampanya alang sa transparency ug accountability sa mga gobernador.
Ingon niya, pareho sila og tumong ni Sotto, apil na ang pagpakig-away sa korapsyon ug pagpalambo sa maayong pagdumala sa gobiyerno.
Nidugang si Baricuatro nga gihatagan siya ni Sotto og tips ug mga giya kon unsaon paglunsad ang maong bag-ong pundok.
Matod ni Baricuatro nga plano ni Sotto nga moanhi sa Cebu alang sa usa ka M4GG nga kalihukan.
Ang M4GG usa ka koalisyon nga naglakip sa mga mayor sama ni Baguio City Mayor Benjie Magalong ug Quezon City Mayor Joy Belmonte.
Si Magalong bag-o lang gitudlo isip usa ka special adviser sa Independent Commission for Infrastructure (ICI).
Ang maong komisyon usa sa mga inisyatibo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. batok sa korapsyon sa gobiyerno.
Sa laing bahin, si Baricuatro naghimo og laing Facebook post nga adunay litrato niya uban ni Bise Presidente Sara Duterte sa Manila niadtong Septiyembre 6.
Giingnan ni Baricuatro nga malampuson ang iyang pakigtagbo sa Bise Presidente, ug naghisgot sila bahin sa pagdumala ug sa kanhi presidente nga si Rodrigo Duterte.
Pipila ka mga adlaw sa wala pa magkita sila ni Duterte, nakigkita sab si Baricuatro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. niadtong Septiyembre 3.
Si Baricuatro gitudlo nga bag-ong bise presidente sa Ways and Means sa League of Provinces of the Philippines (LPP), diin si Marcos ang nangulo sa iyang panumpa.
Ang iyang pagkatudlo nahitabo atol sa LPP special general assembly niadtong Septiyembre 2. / CDF