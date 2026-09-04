Gi-salvage sa Sudlon 1, nailhan na

Nailhan na ang lalaki nga gi-salvage ug gilabay daplin sa karsada nga gihigtan ang kamot ug tiil gamit ang pisi sa manok sa Sityo Morga, Barangay Sudlon 1, bukirang bahin sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Septiyembre 3, 2026.
Kini human gikompirmar sa asawa nga ang namatay mao ang iyang bana nga si Leo Leaño, 57 anyos, kanhi nagtrabaho isip panday-mason, residente sa Barangay Nangka, Lungsod sa Consolacion.
Pinaagi sa kuha sa CCTV sa ilang silingan, nakita si Leaño nga nagsakay og motor padulong sa sabongan sa Barangay Pulpogan, Consolacion.
Pag-abot sa unahan, gibabagan siya sa usa ka tawo ug gipugos pagpasakay sa usa ka pula nga awto dayong biya sa dapit.
Madungog sa video ang pagpakiluoy ni Leaño sa mga nidagit kaniya ingon man ang mga buto sa armas.
Ang asawa sa biktima (ngalan gipugngan) nitug-an nga igo lang gyud nananghid iyang bana nga manabong nga maoy naandan niini isip pampalipas sa oras ug kalingawan.
Atol sa hitabo, igo lang namahaw iyang bana mga alas 8 pasado sa buntag sa ilang karenderya ug niuli sa ilang balay aron maligo kay moadto sa sabongan.
“Grabe kaayo ilang gibuhat nga murag dako kaayog sala akong bana. Wala man to’y kontra diri sa amoa,” matod sa asawa.
Apan dugang sa asawa nga duna na sila’y gidudahan nga nagpatay sa iyang bana apan wala pa silay ideya kon unsa gyud ang motibo niini.
Nakabantay na sila sa puwa nga sakyanan duha na ka adlaw ang milabay nga nagtuyok-tuyok sa ilang lugar apan wala sila magtuo nga iyang bana diay ang tumong niini.
Nakaangkon og pinusilan sa ulo ug dughan ang biktima nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon.
Sa pagkutlo ning balita, nanawagan og hustisya ang pamilya samtang ipaubos pud nila sa autopsy ang patayng lawas usa kini iuli sa Northern Samar.
Samtang, ang hepe sa kapulisan sa Siyudad sa Sugbo nga si Police Colonel Ricky Sumalde nipagawas og kamanduan sa iyang mga sakop nga palawman ang imbestigasyon ug dakpon sa labing dali nga panahon ang mga suspetsado.
Dugang ni Sumalde, makig-alayon sila sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) sanglit ang pag-abduct nahitabo man sa Barangay Nangka, Lungsod sa Consolacion nga ubos sa hurisdiksyon sa CPPO, samtang ang patay ngaa lawas napalgan sa Barangay Sudlon 1 nga sakop sa Cebu City Police Office (CCPO).
Giseguro sa CCPO nga makuha nila tanang mga ebidensya aron lig-on ang kaso nga ilang ipasaka batok sa mga suspetsado.
Gipasalig ni Sumalde sa mga Sugboanon nga ang kapulisan mohimo og paspas ug hapsay nga imbestigasyon aron paghatag og hustisya sa biktima ug sa iyang pamilya. /JDG, AYB