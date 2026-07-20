Gi-screwdriver ang mata sa silingan

Gitusok og screwdriver ang walang mata sa 48-anyos nga lalaki tungod sa dugay na nga pagpang-bully sa Sityo Whiteroad, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo niadtong alas 6:50 sa gabii sa Sabado, Hulyo 18, 2026.
Ang suspek nga si Winson Gomez Endab, 45, drayber sa e-bike, napriso ug nag-atubang og kasong attempted homicide.
Sa report sa Cebu City Police Station 7, nagkalalis ang biktima nga si Johnny Sepe Veloso ug ang suspek hangtod nga nagkapisikalay.
Sa kainit sa panaglalis, nikuha og screwdriver si Endab ug gitusok ang wala nga mata sa biktima.
Nisibat ang suspek human sa hitabo samtang gitabang si Veloso.
Pagkasunod adlaw, Domingo alas 5:20 sa hapon, nakit-an sa biktima ang suspek ug nagpatabang siya sa mga nagpatrolyang polis aron kini masikop.
Dihang gidakop, giangkon ni Endab ang nahitabo apan niingon nga napuno na siya sa dugay nang pagpang-bully sa biktima.
“Wala na ko sa akong saktong kaisipan. Nawa gyud ko sa akong kaugalingon niadtong tungora,” matod ni Endab.
“Oo, gi-bully gyud ko niya sauna. Mao to ang nagtukmod nako sa tumang kalagot,” dugang sa suspek.
Giangkon sab niya nga wala sa iyang hunahuna nga patyon ang iyang silingan.
“Wala koy plano nga mahitabo to, apan ingon niana lang gyud ang dagan sa panghitabo. Wala gyud koy tinguha nga patyon siya,” dugang niya.
Sumala sa suspek, suod silang managhigala sa biktima kaniadto sa Sityo Lower Sto. Niño nga ilang gipuy-an apan naguba ang ilang maayong relasyon tungod sa giingong pagpang-bully.
Bisan pa sa nahitabo, nanghinaot si Endab nga mapasaylo siya sa biktima.
Andam sab siyang moatubang sa kaso kon dili siya mapasaylo. / ABC