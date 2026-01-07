Giangkon ni Kap Diano ang kalapasan sa lagda sa trapiko

Nipahayag si Barangay Basak Captain Felipe Diano sa Dakbayan sa Mandaue nga andam siyang moatubang sa Land Transportation Office (LTO) human niya giangkon nga nakalapas sa balaod sa wala pag-helmet samtang nag-motor.
Gikompirmar ni Diano nga gipatawag na siya sa LTO ug gipadayag ang iyang kaandam nga mo-cooperate sa imbestigasyon ug mosunod sa bisan unsang desisyon nga ipahamtang sa ahensiya.
“Gipatawag ko sa LTO ug andam ko nga moatubang kanila. Tubagon nako ang tanan nilang pangutana kon unsay nahitabo, asa ko padulong, ug ngano nga nakalapas ko sa balaod sa helmet. Mosunod ko sa bisan unsa nga aksiyon nga ilang madesisyunan,” matod ni Diano.
Dayag nga giangkon sa kapitan ang iyang sayop ug nangayo og pasaylo sa publiko ngadto sa katawhan sa Mandaue, lakip na kang Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano ug niingon nga ang insidente wala tuyoa.
Dugang ni Diano nga nakabayad na siya sa saktong multa sa LTO ug gidawat ang hingpit nga responsibilidad sa iyang nabuhat.
“Nibayad ko sa multa tungod kay sala to nako, ug gidawat nako to,” dugang niya.
Giklaro niya nga kasagaran siya magsul-ob gyud og helmet kon mag-motor ug gipasabot nga nahitabo ang insidente tungod sa usa ka emergency.
Matod ni Diano, nagdali siya og gawas human nakadawat og tawag gikan sa iyang umagad nga babaye nga nagpahibalo kaniya nga duna’y nibuto sa ilang balay ug delikado nga masunog.
Bisan sa maong emergency, gipasabot ni Diano nga wala siya mangayo og espesyal nga pagtagad ug giila nga ang balaod sa trapiko para sa tanan.
Gihisgutan usab ni Diano nga kini ang iyang unang higayon nga nakalapas sa balaod sukad siya nisulod sa public service niadtong 1994.
Siya nidugang nga ang maong insidente angay magsilbing pahinumdom sa mga motorista nga mosunod gyud sa balaod sa trapiko.
“Walay exemption. Bisa'g kinsa pa ka, lakip na ako. Kon makalapas ka sa balaod, silotan gyud ka,” panapos niya. / ABC