Giannis 4 weeks dili makaduwa

Antetokounmpo
Gibanabanang duha ngadto sa upat ka mga semana nga dili makaduwa si Milwaukee Bucks superstar Giannis Antetokounmpo sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) tungod sa nasinati niining angol (right calf strain) niadtong Huwebes, Disyembre 4.

Human sa gipahigayon nga preliminary MRI, nagkanayon si coach Doc Rivers nga dili ang gikahadlukang Achilles injury ang nasinati ni Antetokounmpo.

Sa pagpadaplin ni Antetokounmpo, dakong haw-ang ang angayang tapakan sa Bucks sa opensa ug hasta sa depensa. / Gikan sa wires 

