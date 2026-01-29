Superbalita Cebu

Giannis andam na mobiya sa Bucks

Andam na si Giannis Antetokounmpo nga manamilit sa Milwaukee Bucks ning higayuna nga nagkaduol na ang Pebrero 5 trade deadline sa National Basketball Association (NBA), taho sa ESPN kagahapon, Huwebes, Enero 29, 2026 (PH time).

Ubay-ubay nga teams ang agresibong ningtanyag aron makuha ang two-time MVP ug nagsugod na ang Bucks sa pagpanimaw niini.

Si Antetokounmpo, kinsa gipili sa Bucks isip 15th overall pick niadtong 2013, nag-average og 28 puntos ug 10 rebounds sulod sa 30 ka mga duwa sa 2025-26 season. / Gikan sa wires

