Moapil na sa training camp ug practice ang all-around forward nga si “The Greek Freak” Giannis Antetokounmpo human niini makompleto ang COVID-19 quarantine.
Matod ni Bucks head coach Doc Rivers niadtong Sabado, nilupad si Antetokounmpo gikan sa Greece ug mokompleto sa training camp, usa ka adlaw sa wala pa ang preseason opener batok sa Miami Heat karong Martes.
Ang 30-anyos nga two-time MVP ug nine-time All-Star nagpadayon sa iyang dominanteng porma, human sa ikatulo niyang sunodsunod nga season nga nakakuha siya og average nga labaw sa 30 puntos, 11.9 rebounds, 6.5 assists, ug 1.2 blocks kada duwa. Sa iyang career nga 859 ka duwa (794 ka starts), adunay siya og average nga 23.9 puntos, 9.9 rebounds, ug 5 assists kada duwa.
Ang Milwaukee mosulod sa 2025–26 NBA season uban sa gamay nga kabag-ohan sa line-up. Nawala sa team si Damian Lillard human sa grabeng Achilles injury sa miaging playoffs, samtang gipuno sa franchise si Myles Turner, kinsa nag-average og 15.6 puntos, 6.5 rebounds, ug 2.0 blocks sa nakalabay nga season. / RSC