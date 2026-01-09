Superbalita Cebu

Giannis di gusto mobiya sa Bucks

Antetokounmpo
Giklaro ni Giannis Antetokounmpo nga dili mahitabo nga mohangyo siya sa Milwaukee Bucks nga magpa-trade, sukwahi sa mga hugonhugon nga ningtumaw samtang nagkaduol ang trade deadline sa National Basketball Association (NBA).

Gipasabot ni Antetokounmpo nga kon siya lang ang matuman, gusto niyang magpabilin sa Bucks hangtod sa iyang pagretiro apan nag-agad ra siya sa kahigayunan.

"My plan is to be here for the rest of my career. If they don't want me ... I'm not the one in charge. I am an employee," pagtino ni Antetokounmpo. / Gikan sa wires

