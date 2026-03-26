Giannis dili pa gihapon kaduwa

Nagkanayon si Milwaukee Bucks coach Doc Rivers kagahapon, Huwebes, Marso 26, 2026, nga wala pa gihapon sila’y ideya kon makapabalik pa pagduwa ang ilang lider nga si Giannis Antetokounmpo sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Hinuon, gipasabot ni Rivers nga nagkaumento ang pagpaalim ni Antetokounmpo sa angol sa iyang wa nga tuhod.
"He's progressing. He's just not healthy," pasabot ni Rivers.
Ang Bucks, nga adunay 29-43 nga rekord, kuli na nga makaabante sa post season. / Gikan sa wires