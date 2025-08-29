Giannis gialsa ang Greece batok Italy

Walay tirador nga niluwas sa Italya sa nagbangis nga si Giannis Antetokounmpo ug Greece, 75-66, sa FIBA EuroBasket 2025, Agusto 29 (PH time) sa Limassol, Cyprus.
Ang All-Star forward sa Milwaukee Bucks nipabuto og 31 puntos sulod lang sa 29 minutos aron pangulohan ang Greece batok Italy sa Group C match.
Nakapasulod ang Greece og 62 porsiyento sa ilang mga itsa sa field ug nakapahagsa og pito ka tres.
Sa wala pa magsugod ang torneo, nagbinuang pa si Italian head coach Gianmarco Pozzecco nga aduna siyay solusyon sa dominasyon ni Antetokounmpo.
Apan atubangan sa kapin 7,000 ka mga fans nga halos tanan Griego sa Spyros Kyprianou Arena, nagpabilin gihapon si Giannis nga dominante.
Naninguha ang Italy nga dili mabiyaan ug nakaduol pa og 45-41 tungatunga sa third quarter, sa wala pa nisutoy ang Greece sa 11-3 run para makuha ang labing dako nga labaw, 56-44.
Wala na molingi pa ang Greece human ato ug nidritso na sa kadaugan. / RSC