Giannis gituohan dili ra mobalhin

Dili ikalimod nga daghang teams ang nag-atang ni Giannis Antetokounmpo kon hingpit siyang makadesisyon nga mobiya sa Milwaukee Bucks.

Apan sa usa ka interbyu sa media sa Brazil ning bag-uhay lang diin gipangutana si Antetokounmpo kabahin sa 2024-25 National Basketball Association (NBA) Finals series tali sa Indiana Pacers ug Oklahoma City Thunder, gituohang wala ra’y plano ang gitawag og Greek Freak nga mobalhin.

"Two great teams made it there,” matod ni Antetokounmpo kabahin sa NBA Finals.

“The Finals are something else, I hope to be back soon with the Bucks," dugang niya. / Gikan sa wires