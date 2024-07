Giannis, Greece gilupig sa Canada

Nagpakatap og 23 puntos si RJ Barrett samtang nimugna og 21 puntos si Shai Gilgeous-Alexander aron agakon ang Canada sa makutas nga kadaugan batok ni Giannis Antetokounmpo ug sa kinatibuk-ang puwersa sa Greece, 86-79, kagahapon, Dominggo, Hulyo 28, 2024, sa Paris Olympics basketball Group A sa France.

Ang Canadians ningtali sa labing una nilang kadaugan sa Olympic basketball sulod sa 24 ka mga tuig.

Nasugakod sa Canada ang kabangis nga gipakitang duwa ni Antetokounmpo, kinsa nimugna og 34 puntos alang sa Greece.

Adunay higayon nga ningburot sa 16 puntos ang labaw sa Canada apan gipahakan kini’g dako sa Greece, 80-78, sa hinapos nga bahin.

Human niini, gihabwa sa Canada ang tanan nilang ika­buga aron iposte ang pito ka puntos nga kadaugan.

“They’re a really good team so that’s going to happen,” matod ni Gilgeous-Alexander.

“They’re not going to quit, obviously. So we expected that. We expected we’d make our run and they’d have a little more juice and make their run. For us it was just about weathering the storms.”

FRANCE 78, BRAZIL 66

Nimugna og 19 puntos si Victor Wembanyama aron agakon ang host France sa kadaugan batok sa Brazil sa Group B.

“We’re all here for a purpose,” matod ni Wembanyama, ang pambatong 7’4” sa San Antonio Spurs.

Sama ni Wembanyama, nihatag sab og 19 puntos si Nicolas Batum alang sa France.

AUSTRALIA 92, SPAIN 80

Nagkumboya sila si Jock Landale, Patty Mills ug Josh Giddey aron agakon ang Australia sa dakong kadaugan batok sa Spain.

Si Landale nimugna og 20 puntos, niamot og 19 puntos si Mills samtang nihatag og 17 puntos si Giddey sa laing duwa sa Group A.

Ang Spain gipangulohan ni Santi Aldama pinaagi sa iyang 27 puntos samtang niamot og 17 puntos si Sergio Llull.

GERMANY 97, JAPAN 77

Gipagawas sa Germany ang puwersa nga nagtuboy kanila sa kampyunato sa niaging FIBA World Cup aron ipanglampornas ang Japan sa laing duwa sa Group B.

Gipangulohan ni Franz Wagner ang kadaugan pinaagi sa iyang 22 puntos, nitunol og 18 puntos si Daniel Theis samtang niamot og 15 puntos si Moritz Wagner.

Ang Japan gipangulohan ni Rui Hachimura pinaagi sa iyang 20 puntos. / AP