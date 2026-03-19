Superbalita Cebu

Giannis gusto pa moduwa’g balik

Antetokounmpo
Tinguha unta sa Milwaukee Bucks nga dili na pabalikon og duwa ang ilang labing pambato nga si Giannis Antetokounmpo sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) aron mahatagan kini’g saktong panahon nga hingpit nga makapaalim sa angol sa iyang wa nga tuhod.

Apan supak si Antetokounmpo niini ug gusto niyang moduwa pagbalik kon motugot na ang iyang kondisyon.

Ang Bucks kasamtangang naa sa ika-11 nga dapit sa East dala ang 28-40 nga rekord ug aduna pa sila’y igong purohan nga makasulod sa playoffs, posible pinaagi sa play-in tournament. / Gikan sa wires

