Superbalita Cebu
Giannis mi-boo sa fans sa Bucks
Dihang nalubong og kapin sa 30 puntos ang hosts Milwaukee Bucks batok sa bisitang Minnesota Timberwolves, giunay sila pag-boo sa ilang kaugalingong fans sa ilang pagsulod sa locker room atol sa halftime break kagahapon, Miyerkules, Enero 14, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Niini, nibawos pag-boo ang lider sa Bucks nga si Giannis Antetokounmpo sa ilang fans dihang napasulod niya ang labing unang puntos sa 3rd quarter.
“Whenever I get booed, I boo back,” Antetokounmpo.
Paghuman sa duwa, nalubong gyud ang Bucks, 139-106. / Gikan sa wires