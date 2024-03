Giannis mibalik na pagduwa

Nibalik na pagduwa si Giannis Antetokounmpo ug nimugna kini’g 21 puntos aron tabangan ang hosts Milwaukee Bucks sa pagbuntog sa Brooklyn Nets, 115-108, sa National Basketball Association (NBA).

Si Antetokounmpo wala nakapakita og aksyon sa miaging duha ka mga duwa sa Bucks gumikan kay nagpaalim kini sa iyang angol (left hamstring).

Gipasabot ni Antetokounmpo nga nag-amping pa siya sa iyang mga lihok.

“You try to control what you can control,” asoy ni Antetokounmpo. “Things like this are going to pop up now and then.”

Ang Bucks gipangulohan ni Damian Lillard pinaagi sa iyang 30 puntos. / AP